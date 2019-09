Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Rossetti)

biblioteca (Foto by Paolo Rossetti)

Lissone: in biblioteca prestito e restituzione dei libri diventano automatici Nella biblioteca civica di Lissone il prestito e la restituzione dei libri diventano automatici. E’ stata installata una postazione che permetterà, per chi lo vuole, di fare tutto senza rivolgersi agli operatori

La biblioteca automatica: il prestito e la restituzione dei libri li fanno i lettori. Succede alla Biblioteca Civica di Piazza IV Novembre di Lissone, dove sono entrate in funzione le postazioni self-check che permettereanno agli utenti di svolgere alcune operazioni senza l’intervento del personale

Le postazioni sono nell’atrio al piano terra e al primo piano della biblioteca. Basterà seguire una procedura guidata, utilizzando la macchina anche per verificare i libri prestati sulla propria tessera e ricevere una stampa con l’elenco di ciò che si ha in carico. Per ora tutto ciò è possibile solo con i libri della Biblioteca di Lissone

Una nuova modalità di prestito alla quale si potrà accedere (resta la possibilità di chiedere agli operatori della struttura seguendo la procedura usata finora) semplicemente esibendo la tessera della biblioteca o la carta regionale dei servizi

“Prosegue l’innovazione della nostra biblioteca civica, fiore all’occhiello dell’offerta culturale della nostra città – afferma Alessia Tremolada, assessore con delega alla Cultura – da oggi, entrando in biblioteca, gli utenti avranno la possibilità di svolgere in autonomia operazioni che solitamente richiederebbero la presenza di un addetto dedicato. Questo comporterà una riduzione delle code e una maggior efficienza all’interno della struttura”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA