Lissone, il parcheggio interrato in piazza Libertà (Foto by Chiara Pederzoli)

Lissone: il Comune mette a disposizione un indirizzo e-mail per segnalare i problemi nei parcheggi I disservizi vanno segnalati a [email protected] specificando via e numero civico del parcometro o del luogo nel quale si è verificato il problema

Parchimetri rotti o mal funzionanti? Disagi ai parcheggi interrati? Il Comune di Lissone - sulla base delle istanze ricevute o postate sui social, mette a disposizione un indirizzo di posta elettronica utile per effettuare segnalazioni di problematiche nella gestione della sosta a pagamento (ad esempio malfunzionamento parcometri e/o disservizi nei parcheggi interrati). Una casella email dedicata alla quale rivolgersi.

I disservizi possono essere segnalati a: [email protected] specificando via e numero civico del parcometro o del luogo nel quale si è verificata la problematica. In questo modo, fanno presente dal Comune di Lissone, sarà possibile favorire un intervento tempestivo per la risoluzione dell’inconveniente segnalato.

Ad inizio ottobre l’amministrazione comunale aveva aperto un indirizzo e-mail dedicato alla cittadinanza per il pronto intervento per la pubblica illuminazione. Un servizio che permetta all’utenza di segnalare in tempo reale rotture e guasti di lampioni, favorendo (ci si augura) interventi tempestivi. È possibile segnalare disservizi, guasti o inconvenienti nell’illuminazione pubblica inviando una mail a [email protected] indicando nel dettaglio il numero di palo oggetto di segnalazione, il nome della via e il numero civico situato nelle più immediate vicinanze. È anche possibile allegare fotografie relative al disservizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA