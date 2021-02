Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: il Bosco Urbano ancora invaso dai rifiuti e vandalismi Non ha pace il Bosco Urbano di Lissone: ancora troppi rifiuti abbandonati tra prati e vialetti e inutili gesti vandalici. Le segnalazioni dei cittadini.

Il Bosco Urbano di Lissone, autentico polmone verde della città, soffre la maleducazione e l’inciviltà di chi continua ad abbandonare lungo i sentieri del parco rifiuti di ogni genere, e a creare danni. Le segnalazioni dei cittadini sono svariate e, purtroppo, sembrano non essersi mai arrestate nel tempo nonostante richiami e campagna di sensibilizzazione.

Questi mesi contraddistinti dalla pandemia Covid-19 hanno evidenziato la grande necessità e l’importanza dello spazio verde pubblico nelle aree urbane. E, anche e soprattutto per questo, la sensibilità verso le tematiche ambientali è concetto non più derogabile che non può prescindere dall’educazione civica. Il Bosco Urbano merita rispetto da parte di tutti, ma al contempo - fanno notare alcuni frequentanti- maggior cura ed attenzione da chi è preposto alla manutenzione e al controllo.

