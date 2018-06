Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

ciclismo lissone COPPA AGOSTONI e Premiazione (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone: il bando dei “Trofei d’autore” per la Coppa Agostoni va deserto, incarico ad Apa Nessuno ha presentato un progetto al bando di concorsi “Trofei d’autore 2018”, aperto dal Comune di Lissone agli studenti e a coloro che operano nell’ambito del design e dell’arte per la progettazione dei tre trofei per la Coppa Agostoni di ciclismo. Li farà Apa Confartigianato.

Nessuno ha presentato un progetto al bando di concorsi “Trofei d’autore 2018”, aperto dal Comune di Lissone agli studenti e a coloro che operano nell’ambito del design e dell’arte, relativo alla progettazione dei tre trofei da assegnare ai primi tre classificati della Coppa Agostoni di ciclismo. E così, l’amministrazione comunale li farà fare ad Apa Confartigianato Lissone.

Ad APA Confartigianato Imprese era già stata prevista l’assegnazione della realizzazione dei trofei e, a questa fase, alla luce del nessun progetto pervenuto entro la scadenza del bando dello scorso 11 maggio, la giunta ha deliberato di affiancare anche la fase di progettazione.

LEGGI Ciclismo: Lissone lancia il concorso per i Trofei d’Autore della Coppa Agostoni 2018

«Sono dispiaciuto del fatto che nessun progetto sia pervenuto, eppure il bando prevedeva un dignitoso premio in denaro per i primi tre classificati – dichiara Renzo Perego, assessore allo Sport - quello che è certo è che la collaborazione con APA Confartigianato di Lissone e, in particolare del suo presidente Giovanni Mantegazza, ha permesso all’amministrazione comunale e allo Sport Club Mobili Lissone di proseguire la felice esperienza dei Trofei d’autore, iniziata dal mio predecessore Elio Talarico, all’insegna della valorizzazione del design e dell’artigianato locali».

APA Confartigianato Imprese Milano-Monza Brianza ha confermato la disponibilità: a livello operativo, APA Confartigianato sarà affiancata da Eventi APA, società di proprietà di APA Confartigianato che si occupa proprio di progettazione e organizzazione.

I “modelli” saranno poi realizzati dagli artigiani lissonesi, grazie alla collaborazione con la sezione lissonese dell’associazione APA-Confartigianato.

I trofei, ispirati al tema del ciclismo, saranno poi consegnati ai primi tre classificati della 72^ edizione della “Coppa Agostoni - Giro delle Brianze” di ciclismo, corsa internazionale su strada per professionisti, organizzata dall’associazione sportiva Sport Club Mobili Lissone con il supporto tecnico ed economico del Comune di Lissone, in programma sabato 15 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA