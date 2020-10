Lissone ha salutato Arturo Monguzzi, storico presidente del circolo don Bernasconi A Lissone sono stati celebrati i funerali di Arturo Monguzzi, scomparso a 92 anni. Padre del sindaco Concettina, è stato socio fondatore e storico presidente del circolo Don Bernasconi.

La città di Lissone ha salutato per l’ultima volta Arturo Monguzzi, padre dell’attuale sindaco Concetta e riferimento per molti concittadini. I funerali mercoledì 7 ottobre in chiesa Prepositurale sono stati celebrati da don Tiziano Vimercati che ha ricordato: «Ha gettato semi e visto crescere rigogliose piante. Un uomo di grande fede».

Monguzzi aveva 92 anni, è stato socio fondatore e per anni storico presidente del circolo don Bernasconi, persona attiva nel volontariato e nella società civile. Una guida e un padre per molti soci del circolo don Bernasconi, uomo unico con una grande capacità di ascolto.

«Ha lasciato una grande eredità morale», hanno detto i soci.

Padre e nonno speciale per i nipoti che lo hanno ricordato con immenso affetto e lo hanno accompagnato fuori dalla chiesa. Numerose le testimonianze di vicinanza, dal mondo politico cittadino alle associazioni del territorio. Come ha ricordato la figlia e sindaco Concettina Monguzzi: è stato «un artigiano e un artista della vita. Grazie a tutti a nome della mia famiglia per le testimonianze d’affetto di questi giorni, in tanti hanno riportato i loro racconti, pezzi di vita, percorsi di fede, condivisi con lui».

