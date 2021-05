Lissone: donna investita e finita all’ospedale, si cerca il pirata della strada

Una 46enne è stata investita giovedì 6 maggio in via Sant’Agnese ed è finita all’ospedale di Monza in codice giallo. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al mezzo che ha causato l’incidente, che si è allontanato.