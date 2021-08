Lissone: da venerdì accesso libero alla Biblioteca, ma ci vorrà il Green Pass

Un evento pre Covid in Biblioteca (Foto by Elisabetta Pioltelli)

A partire da venerdì 6 agosto l’accesso in biblioteca civica a Lissone sarà libero e non sarà più obbligatoria la prenotazione, ma per accedere all’edificio sarà necessario esibire il Green Pass o la certificazione di tampone negativo eseguita nelle 48 ore precedenti, ad esclusione delle categorie esentate (minori di 12 anni e certificati esenti). Torneranno, dunque, ad essere fruibili liberamente i servizi di ritiro e restituzione, si potrà procedere alla consultazione dei volumi sugli scaffali e accedere alla Sezione ragazzi, allo Spazio piccoli e alla Sala studio. In ogni caso, l’ingresso sarà contingentato e all’interno della struttura verrà richiesto il rispetto delle norme anti-contagio, fra cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani all’ingresso.

Per accedere allo Spazio Piccoli e alla Sala Studio, il Comune fa sapere che resta consigliata la prenotazione in considerazione del numero limitati di posti e degli obblighi di contingentamento. Sarà come sempre possibile effettuare la prenotazione tramite l’app dedicata “C’è posto”, scaricabile da Play Store o App Store.

Gli orari di apertura, fino al 4 settembre, saranno i seguenti: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, il mercoledì anche in orario serale dalle 20 alle 22.30, il sabato solo al mattino dalle 9.30 alle 12.30.

