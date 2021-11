Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: con i divani trasportavano droga, quattro arresti I carabinieri di Massa Carrara hanno arrestato 2 fratelli e il padre oltre a una quarta persona. Sono ritenuti i responsabili del traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti sull’asse Brianza-Toscana con la ditta di famiglia base logistica.

Sarebbe stata una “azienda di famiglia” che produce divani, a Lissone, la base logistica di un una banda, composta da due fratelli, il padre e una quarta persona, tutti arrestati, che avrebbe gestito un presunto traffico illecito di droga tra la Brianza e la Toscana, in particolare Massa Carrara. Proprio l’azienda brianzola, dicono i carabinieri che si sono occupati delle indagini, “permetteva di sfruttare le potenzialità logistiche e di trasporto per muovere o stoccare ingentissimi quantitativi di droga”. In una occasione un camion era stato “imbottito” con oltre 700 chili di marijuana.

I due fratelli di 36 e 45 anni, residenti uno in Toscana l’altro a Lissone, sono ritenuti dai carabinieri del Comando provinciale di Massa Carrara, che hanno condotto l’inchiesta, coordinata dalla Dda di Genova, i leader dell’organizzazione mentre il padre, di 73 anni ( ai domiciliari, anche lui a Lissone) si sarebbe occupato del trasporto dello stupefacente mentre il quarto coinvolto, un 58enne, avrebbe curato lo stoccaggio e lo smercio della droga sulla piazza di Massa.

Una quinta persona, un 63enne residente sempre a Lissone, che avrebbe avuto un ruolo nel trasporto della droga e nella predisposizione delle auto per occultarla durante i viaggi, è stato colpito dalla misura dell’obbligo di dimora.

In un anno e mezzo di indagini sarebbe emerso che l’organizzazione, composta da massesi e brianzoli, sarebbe stata: “impegnata nell’approvvigionamento, anche dall’estero, di ingenti quantitativi di hashish, marijuana e cocaina, che venivano successivamente smerciati in diverse province d’Italia, in particolare quelle di Massa, Lucca, Milano, Monza, Como, Varese e Ravenna. L’organizzazione operava mediante un sistema di importazione, stoccaggio e smercio dello stupefacente profondamente rodato, grazie ad una minuziosa suddivisione dei ruoli e dei rispettivi compiti tra i diversi sodali”.

Nel corso delle indagini sono state arrestate altre 9 persone in flagranza di reato e sequestrati complessivamente 134 chili di hashish, 673 di marijuana e numerose dosi di cocaina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA