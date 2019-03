Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: coltellata dopo una lite, accusato di tentato omicidio Un 48enne è stato ferito con una coltellata a Lissone al culmine di una lite per futili motivi e si trova in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza; il presunto aggressore, un coetaneo di Desio, è stato rintracciato alcune ore dopo il fatto e accusato di tentato omicidio.

L’aggressione è avvenuta alle 10 del mattino di lunedì 11 marzo al Centro sociale Botticelli: la vittima, secondo quanto riferito dai carabinieri già nota alla giustizia e domiciliata nel Centro, nel corso di una lite successiva a un diverbio per futili motivi con un coetaneo di Desio, anche lui domiciliato al Botticelli, ha riportato la ferita da arma bianca sotto l’ascella destra.

Mentre il ferito è stato soccorso sul posto e trasportato in codice rosso presso l’ospedale monzese, dove non sarebbe in pericolo vita, il presunto aggressore si è invece allontanato su una bicicletta ma nel pomeriggio, attorno alle 15.30 è stato rintracciato dai militari di Lissone e sottoposto a fermo.

