Lissone: presepe in municipio (Foto by Elisabetta Pioltelli)

“Lissone Città Presepe”, la natività in municipio è nel segno della speranza Dal 18 dicembre al 9 gennaio sarà possibile visitare a Palazzo Terragni di Lissone la mostra di presepi artistici, ma prima numerosi eventi collaterali.

Presepe in municipio. Come da tradizione, nel contesto della manifestazione “Lissone Città Presepe”, promossa dal Circolo culturale e sociale Don Bernasconi, anche l’atrio del palazzo municipale di Lissone da martedì 30 novembre ospita un bel manufatto. Il tema dell’edizione 2021 è “Natale .. segno di speranza” e con questo spirito si inaugureranno a breve le numerose iniziative che fanno da cornice ad un evento prezioso e mai come quest’anno carico di sentimenti.

Per gli appassionati di presepi, ma più in generale per tutti coloro che amano creare presepi, in casa o in altri luoghi del vivere quotidiano, dal 18 dicembre al 9 gennaio sarà possibile visitare a Palazzo Terragni di Lissone la mostra di presepi artistici (il 18-19, 25, 26, 29 e 30 dicembre, 1,2,6,8 e 9 gennaio dalle 15.30 alle 18.30). Ad anticipare questa mostra, tanti eventi collaterali sempre ovviamente legati alla suggestione e alla tradizione del presepe: il 7 dicembre, alle 21, la chiesa San Giuseppe Artigiano ospita la presentazione della XXXIII edizione di “Lissone Città Presepe” con la partecipazione del coro “Città di Lissone” e la corale “S. Giuseppe Artigiano”.

L’8 dicembre, alle 15, preghiera davanti al presepe di via Manin; il 12, alle 15, preghiera davanti al presepe nel cortile di via Parini. L’ apertura della mostra e dei presepi artistici e dei lavori del laboratorio “Natale Manuale” di Tommaso Letteriello si terrà il 18 dicembre, alle 15, nell’auditorium di Palazzo Terragni. Il 19 dicembre, alle 11, si terrà invece la cerimonia di benedizione ed inaugurazione dei presepi sul territorio, in piazza della prepositurale; nella stessa giornata, ma alle 10.45, benedizione del presepe in via del Concilio. Il 9 gennaio, a Palazzo Terragni, chiusura della manifestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA