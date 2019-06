Lissone: centro sportivo di via Beltrame , 500mila euro per la riqualificazione A Lissone aggiudicati dall’amministrazione comunale i lavori per il rifacimento del centro sportivo di via Beltrame ora utilizzato dalla Pro Lissone

Completo rifacimento del campo da calcio a nove con la posa del manto in erba sintetica, realizzazione dei nuovi spogliatoi e del centro ristoro per una riqualificazione globale degli spazi e delle strutture. Nuova vita per il centro sportivo comunale intitolato alla memoria di Edoardo Mauri. per la struttura di via Beltrame è arrivata l’ora del completo restyiling. L’amministrazione comunale ha infatti aggiudicato nei giorni scorsi i lavori che interesseranno il centro sportivo comunale, attualmente in uso gratuito alla Pro Lissone Calcio. I lavori, per un ammontare complessivo di circa 500mila euro, prenderanno il via nelle prossime settimane così da terminare indicativamente nel periodo autunnale, salvo eventuali inconvenienti in corso d’opera. La novità più importante sarà costituita dal nuovo campo da calcio in erba sintetica, in sostituzione di quello attualmente in terra. In questo modo, più squadre potranno contemporaneamente allenarsi su un manto in condizioni perfette, in grado di favorire la crescita tecnica e tattica dei ragazzi. I lavori non riguarderanno però solo il campo da calcio, ma anche nuovi spogliatoi e un più moderno punto ristoro. L’appalto per l’esecuzione delle opere relative a spogliatoi e punto ristoro sono state aggiudicate alla ditta Modulcasa Line Spa con sede a Traversetolo (Parma) con un’offerta pari a circa 280mila euro; la posa del manto in erba sintetica è stato invece aggiudicato all’impresa Tecnicasport con sede a Arona (Novara), per una spesa di circa 155mila euro. “Si tratta di interventi di fondamentale importanza per uno dei più importanti luoghi di sport comunali all’aperto del nostro territorio – dichiarano all’unisono il sindaco Concetta Monguzzi e gli assessori Marino Nava e Renzo Perego, titolari delle deleghe ai lavori pubblici e allo sport – un nuovo campo in erba sintetica e la riqualificazione degli spogliatoi permetterà di accogliere i giocatori in un luogo ancor più moderno dell’attuale, favorendo l’aggregazione e il divertimento”.

Il progetto di riqualificazione che nei prossimi mesi si concretizzerà, è il passo successivo ed importante di un’attenzione già manifestata dal Comune nei confronti di questa struttura. Il 18 novembre 2017, infatti, il centro sportivo “Edoardo Mauri” di via Beltrame festeggiò con giocatori, dirigenti della Pro Lissone e famiglie il campo in erba sintetica. Fu l’inizio, meno di due anni fa, di un percorso di sistemazione di una struttura che accoglie centinaia di piccoli appassionati di calcio.

