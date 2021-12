Lissone, atti vandalici contro un sindacalista. Ferma condanna da parte della Uil A un sindacalista della Uil è stata tagliata la gomma dell’auto con una vite, l’ultimo di una serie di episodi che lo hanno riguardato nell’ultimo anno e mezzo: vetrate di casa spaccate e altre gomme danneggiate. Sulla vicenda è stata sporta una denuncia alla Questura di Monza

Nell’ultimo anno e mezzo gli hanno spaccato per quattro volte le vetrate della scala dell’edificio in cui abita e per tre volte gli hanno tagliato le gomme dell’auto. L’ultima nella notte fra sabato 4 e domenica 5 dicembre, quando i soliti ignoti gli hanno infilato una vite in una gomma della sua vettura, parcheggiata a Lissone, premendo fino in fondo.

La vittima degli atti vandali è Paolo Castiglioni, funzionario della Uila, che segue il settore agroalimentare per la Uil, che ha sporto denuncia alla Questura di Monza. Episodi stigmatizzati dal sindacato cui appartiene: «Tutta la Uil Milano Lombardia, insieme alla categoria, la Uila e alla camera territoriale di Monza -si legge in un comunicato- condannano fermamente un gesto così vile e intimidatorio, rivolto ad un Segretario, compiuto vicino alla sua abitazione. La Uil da sempre, denuncia e combatte gesti del genere, fatti contro qualsiasi funzionario o lavoratore coinvolto.Esprimiamo tutto il nostro sostegno e la nostra vicinanza».

«Non saprei come spiegare quello che sta succedendo -spiega Castiglioni- sono uno che va d’accordo con tutti. Certo, viviamo in un periodo di tensioni ma io non ho notato niente di particolare nei miei confronti». Si tratta comunque di atti ripetuti nei confronti dei quali ora si indagherà.

