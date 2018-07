Lissone: assalto a mano armata a un portavalori Assalto a mano armata a un furgone portavalori fuori da un negozio Compro Oro di Lissone. È successo martedì 24 luglio in via Matteotti poco prima di mezzogiorno. Due uomini in moto hanno rubato due sacchi pieni di gioielli.

Assalto a mano armata a un furgone portavalori fuori da un negozio Compro Oro di Lissone. È successo martedì 24 luglio, alle 11.45, in via Matteotti. Secondo una prima ricostruzione, l’autista aveva appena caricato due sacchi pieni di gioielli e altri oggetti preziosi, quando alle sue spalle, in strada, sono arrivati due malviventi su una motocicletta e il casco a coprire il volto. Uno di loro gli avrebbe puntato la pistola dritto in faccia, costringendolo a riaprire il portellone del mezzo, e a consegnare il bottino, il cui valore è ancora da quantificare. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri di Lissone e della compagnia di Desio. Nessuna conseguenza per l’autista.

