Lissone, appello del sindaco Monguzzi: «Festeggiare ma senza botti» Il primo cittadino: «Alla base della scelta di rinunciare ai fuochi artificiali vi sia la volontà di garantire l’incolumità e la tranquillità delle persone, ma anche degli animali e il rispetto delle cose, sia pubbliche che private».

“Buoni festeggiamenti, senza botti” per “un gesto di convivenza civile”. Il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi, lancia un appello alla popolazione: evitare l’utilizzo dei botti e dei petardi che, abitualmente, vengono sparati per salutare l’anno nuovo.

«Le regole ci sono, e vietano nel modo più categorico l’utilizzo di botti, petardi e fuochi artificiali, eccezion fatta per quelli consentiti dalla legge- dichiara il sindaco - il nostro Regolamento di Polizia Urbana per la convivenza civile lo indica chiaramente. Alla base della scelta di rinunciare ai fuochi artificiali vi sia la volontà di garantire l’incolumità e la tranquillità delle persone, ma anche degli animali e il rispetto delle cose, sia pubbliche che private.Sono consapevole che è estremamente difficoltoso far rispettare questa regola».

Ecco perché Monguzzi sceglie la formula del messaggio ai cittadini: «per mettere in atto un’azione di sensibilizzazione, con la consapevolezza che sia più utile riflettere sulle possibili conseguenze dei fuochi pirotecnici che agire in fase di repressione» afferma.

«L’esplosione di petardi, spesso messa in atto in prossimità di abitazioni, è un comportamento che denota uno scarso senso di responsabilità, che mette a repentaglio l’incolumità propria e degli altri, che manda - letteralmente - in fumo soldi che si sono faticosamente guadagnati- spiega - L’utilizzo dei botti può provocare incidenti e ferite, oltre a danni permanenti nei casi più gravi che puntualmente ascoltiamo nei telegiornali di inizio gennaio. Il rumore della loro esplosione diventa fonte di stress nei bambini più piccoli, nelle persone anziane, e negli animali. Diciamo di avere a cuore l’ambiente, ma i petardi sono fonte di inquinamento. Conto sulla vostra sensibilità, affinchè si possa davvero avere un Capodanno diverso dai precedenti».

