Lissone, alla scuola Buonarroti c’è il cinema sotto le stelle

Un agosto al cinema. Si, ma sotto le stelle. Il Comune di Lissone, con il supporto tecnico della Cooperativa Controluce, darà spazio a tre pellicole per poter essere spettatori di film all’aperto, nel cortile della scuola Buonarroti, in via dei Platani 20. L’ingresso è gratuito, fatta eccezione per il film del 24 agosto (con prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili attraverso il sito https://buonarroti.controluce.18tickets.it/).

Ecco quali sono gli appuntamenti in calendario: martedì 10 agosto, e’ la volta di “Zog e il topo brigante”, film di animazione che piacerà molto ai più piccoli. Martedì 24, invece, sarà proiettato i “Comedians” (in questo caso l’ingresso è di 4 euro), il film di Gabriele Salvatores. La rassegna di quest’anno si chiude il 31 agosto con la pellicola francese “Qualcosa di meraviglioso” in cui gli scacchi diventano opportunità di riscatto.

