Lissone, al via i lavori di asfaltatura in 50 strade della città: «Tanto in centro quanto nelle periferie» Sono più di 50 le strade di Lissone interessate da metà luglio dai lavori di ripristino dell’asfalto, per un totale di circa 84mila metri quadrati di carreggiata che verranno rimessi a nuovo.

Sono più di 50 le strade di Lissone interessate dai prossimi lavori di ripristino dell’asfalto, per un totale di circa 84mila metri quadrati di carreggiata che verranno rimessi a nuovo. Il piano delle asfaltature è stato programmato dalla metà di luglio: cantieri aperti nel periodo estivo per impattare il meno possibile sul traffico e per completare le opere entro la stagione autunnale.

Gli interventi, dal costo complessivo di 2,8 milioni di euro, sono già stati approvati dalla Giunta. In molte strade è previsto l’intervento solo nei punti in cui “il logorio superficiale del manto d’asfalto è maggiore, mentre altre vie saranno interessate da un globale intervento di riqualificazione”, spiega una nota.

Nella programmazione rientra anche il rifacimento di alcune rotonde strategiche e aree di sosta con l’asfalto sconnesso.

«È un intervento importante che andiamo a eseguire accogliendo le segnalazioni e le sollecitazioni giunte dalla cittadinanza - afferma Marino Nava, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici - I numeri testimoniano l’importanza del progetto. I cantieri apriranno tanto in centro quanto nelle periferie, un’attenzione particolare sarà riservata a Santa Margherita e agli assi di collegamento nord-sud e est-ovest del nostro territorio. Ma nell’elenco di strade coinvolte dal restyling rientrano anche quelle cosiddette minori per dare il giusto riscontro alle esigenze dei residenti. È un programma ambizioso che abbiamo fortemente voluto come Comune».

Fanno parte del II Lotto di asfaltature (il primo lotto è già stato eseguito nel 2019) le strade (o porzioni di esse): Rotatoria Via Mattei/delle Industrie, Via Fucini, Via Verga, Via Lecco, Via De Amicis, Rotatoria Via Giusti, Via Casati, Via San Filippo Neri, Parcheggio di via Beato Angelico, Via Lecco/Sarpi, Via per Santa Margherita, Via D’annunzio, Via Vico, Via Don Primo Colombo, Via Galliano, Via Machiavelli, Via del Tiglio, area interna al Centro Diurno Disabili di via del Pioppo, Via San Giorgio, Via Correnti, Via per Santa Margherita, Via Di Vittorio, Via D’Acquisto e Via Vecellio.

Fanno invece parte del III Lotto: Via Manin - Laboratorio Donghi, Via Sansovino/Kennedy, Via San Francesco D’Assisi, Via Lamarmora/Canova, Via Volontari del Sangue, Via del Carroccio, Via Cantore, Via Baracca, Via Orelli, Via Pasubio - Via Petrarca, Via Leopardi, Via dei Mille, Via Statuto, Via Donizetti, Via Magenta, Via Agostoni (Parcheggio), Via Fermi, Via Cappuccina/Marconi, Via Pietro Da Lissone, Rotatoria Pietro da Lissone/Repubblica, Via Di Giacomo, Via Adamello, Via Cairoli, Via Porta, Viale della Repubblica, Via Micca, Via Diaz, Via Cavallotti (Strada e Parcheggio), Via Rosselli, Via Trieste.

