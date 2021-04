Via pacinotti, aggiudicati lavori per il completamento della pista ciclabile (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone: a giugno via ai lavori per la ciclabile di via Pacinotti Un collegamento ciclabile tra la parte ovest di Lissone e Vedano al Lambro: la pista sarà realizzata a parte da giugno.

Partiranno nel mese di giugno, salvo imprevisti, i lavori di completamento della pista ciclabile di via Pacinotti, a Lissone, aggiudicati all’impresa Dionisio di Casorezzo. Il progetto collegherà il quartiere ad ovest di Lissone con Vedano al Lambro.

Come previsto dall’iter, erano state invitate a presentare la propria offerte 28 ditte, sulla base di un importo di spesa complessivo stimato in 114mila euro, soggetto a ribasso e l’aggiudicazione all’impresa Dionisio è stata effettuata seguendo il criterio del miglior ribasso: l’importo di spesa effettivo sarà complessivamente di circa 105mila euro. Il cantiere dovrebbe poi durare 90 giorni, con la conclusione prevista per la fine del mese di ottobre. Il completamento della pista ciclabile sulla via Pacinotti collegherà il tracciato della pista esistente, sulla stessa via Pacinotti a partire dalla via Majorana, con la via Europa ai confini comunali, e con l’importante asse ciclopedonale su via Europa, ed altri itinerari ciclopedonali del comune di Vedano al Lambro (complessi sportivi di via Alfieri e itinerari verso il parco di Monza). Il nuovo tratto della ciclabile di via Pacinotti sarà esteso di circa 360 metri dal tratto esistente alla via Europa.

«Le procedure proseguono nei tempi concordati per portare a termine questa importante opera entro il periodo autunnale - afferma Marino Nava, assessore con delega alla città vivibile - il nuovo tracciato consentirà di connettere due Comuni confinanti e servirà a incentivare ulteriormente l’utilizzo della bicicletta».

