Lissone: 300mila euro per la messa a norma di 90 canne fumarie degli alloggi comunali Il Comune di Lissone ha aggiudicato i lavori di messa a norma di 90 canne fumarie degli alloggi Sap di proprietà comunale

Il Comune di Lissone ha aggiudicato i lavori di messa a norma di 90 canne fumarie degli alloggi Sap di proprietà comunale per un importo di spesa di quasi 300mila euro. Ad essere interessate dai lavori le abitazioni di via Negri 2,4,6, via Nenni 12,16, via Pacinotti 82, via Lamarmora 9 e via Volta 29,31. L’azione fa seguito all’approvazione da parte della giunta del progetto definitivo-esecutivo dei lavori per l’intervento di messa a norma, dando così seguito agli studi di fattibilità già portati avanti nei mesi passati.

