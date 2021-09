Linea S7, l’annuncio di Trenord: doppio Besanino da Lecco per Milano per la corsa delle 14.07 La corsa delle 14.07 del treno da Lecco a Milano Porta Garibaldi sarà effettuata da convogli in doppia composizione.

In seguito al monitoraggio costante sulle frequentazioni dei mezzi, come concordato durante l’ultimo Tavolo di coordinamento con la Prefettura di Lecco, è stata prevista l’integrazione dell’offerta di due corse di Trenord. Da giovedì 23 settembre, sulla linea S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco la corsa 24756 (Lecco 14.07-Milano Porta Garibaldi 15.45) è effettuata da convogli in doppia composizione, raddoppiando il numero di posti a disposizione dei viaggiatori. Da lunedì 27 settembre sulla linea Como-Lecco il servizio della corsa 10415 (Como 6.25-Lecco 7.32) sarà potenziato con un bus di rinforzo nella tratta fra Molteno e Lecco. L’autobus partirà da Molteno alle ore 7.10.

A chi parte da Molteno e dalle stazioni successive si ricorda che solo dieci minuti dopo la corsa 10415 transita il treno 24715 (Milano Porta Garibaldi 5.47-Lecco 7.46), che registra dati di frequentazione più bassi e consente di raggiungere la città di Lecco entro le ore 8.

Sui mezzi rimane in vigore il limite di accesso all’80% della capienza complessiva definito dalle Autorità. Ai passeggeri è chiesto di occupare prioritariamente i posti a sedere; una volta che sono tutti utilizzati, è possibile sostare in piedi in corridoi e vestiboli, mantenendo il distanziamento e lasciando libero il passaggio per la salita e la discesa. Sull’App Trenord una funzione indica in tempo reale il livello di riempimento del treno durante il viaggio: i passeggeri che partono da stazioni intermedie possono verificare il dato relativo alla corsa, evitando di salire nel caso in cui si sia già raggiunto il limite consentito. Il rispetto delle indicazioni per viaggiare in sicurezza è responsabilità di ogni viaggiatore.

