L’inchiesta di Tagliabue sulla ’ndrangheta in Brianza sarà trasmessa sulla Radiotelevisione Svizzera Italiana Sarà la Radiotelevisione Svizzera Italiana a trasmettere la video inchiesta del regista seregnese Marco Tagliabue sulle infiltrazioni della ’Ndrangheta in Brianza.

Nell’ambito della rubrica “Storie”, la Radiotelevisione Svizzera Italiana proporrà domenica 11 aprile, alle 20,40, la messa in onda de “Il Padrino e lo scrittore”, documentario curato da Marco Tagliabue, regista seregnese, che è imperniato su un’intervista di Michele Camillo Costa ad Antonino Belnome, figura di spicco della ’ndrangheta in Brianza, nato a Giussano nel 1972, arrestato nel 2010 ed oggi collaboratore di giustizia. La serata sarà condotta in studio da Rachele Bianchi Porro e suoi ospiti saranno Alessandra Dolci, attuale responsabile della Direzione distrettuale antimafia di Milano, che per prima raccolse le dichiarazioni di Belnome, Gaetano Saffioti, testimone di giustizia, Paolo Bernasconi, già procuratore pubblico di Lugano ed avvocato attivista contro i crimini finanziari, ed Aldo Sofia, giornalista d’inchiesta.

L’idea è quella di approfondire il senso del pentitismo nella lotta alla ’ndrangheta ed il senso di responsabilità della società civile, troppo spesso indifferente sia nell’Italia settentrionale che in Svizzera. «In partenza -spiega Tagliabue-, pensavamo di tracciare un bilancio a 10 anni dall’operazione Infinito, che nell’estate del 2010 ha alzato il velo sulle infiltrazioni della ’ndrangheta in Lombardia ed in Brianza in particolare. Poi l’emergenza sanitaria ha rallentato la chiusura del progetto e l’incontro con Belnome a Roma, nella sede del servizio centrale di protezione, ha determinato una svolta. Ci sarà solo lui: gli altri interlocutori che avevamo previsto li abbiamo tagliati nella fase di montaggio. È stata una scelta radicale, dettata dal fatto che l’impatto del suo racconto è risultato troppo forte.

Non abbiamo più realizzato, pertanto, una storia dell’operazione Infinito, ma una storia di Belnome stesso e del suo ruolo in Brianza». Dopo la prima di domenica 11 aprile, la puntata di “Storie” sarà visibile dal giorno successivo sul sito http://www.rsi.ch/storie. Di Belnome, tra l’altro, Costa sta scrivendo la biografia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA