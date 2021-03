L’impegno di Seregno per sensibilizzare sull’autismo Venerdì 2 aprile sarà la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: a Seregno ci saranno iniziative che metteranno insieme associazioni, negozi e amministrazione comunale.

Per la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo in programma venerdì 2 aprile, così come negli anni passati, l’amministrazione comunale di Seregno, su richiesta della locale sezione di Anffas, illuminerà di blu le fontane di piazza Risorgimento e di piazza Martiri della Libertà. Perché il blu? Il blu è una “tinta enigmatica” e ha il potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza”, che sono i due luoghi in cui converge il mondo dell’autismo. Sempre da venerdì 2 aprile e per diverse settimane, il direttivo e lo staff di “ViviSeregno”, ha offerto ad Anffas e a Faccia Vista la possibilità di far esporre nelle vetrine dei negozi del centro città quadri e disegni artistici per promuovere un progetto di inclusione sociale rivolto ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico con particolare propensione al mondo dell’arte. Il progetto ha come scopo primario di creare un’attività ludico-creativa protetta generata dall’inclusione della mente tipica con la mente atipica, per far scaturire qualcosa di speciale ed unico, che possa generare in futuro un percorso di vita personalizzato anche economico lavorativo. I negozi del centro città che hanno aderito all’iniziativa sono una trentina. Sarà anche allestita la mostra “Autismo in blu jeans” dell’artista Roberto Spadea, a cui hanno collaborato i ragazzi autistici di Faccia Vista.

