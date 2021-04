Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L’impegno degli Alpini celebrato dal consiglio regionale e dalla Lombardia Palazzo Lombardia e il Grattacielo Pirelli illuminati simbolicamente di verde martedì sera in occasione della Giornata della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini. Si celebrerà ogni anno il 2 aprile.

Palazzo Lombardia e il Grattacielo Pirelli illuminati simbolicamente di verde martedì sera in occasione di un momento celebrativo in Consiglio regionale dedicato alla Giornata della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini.

Gli alpini hanno unito maggioranza e opposizione in consiglio regionale della Lombardia

Ringraziamenti da parte del presidente Attilio Fontana alle penne nere impegnate sul fronte della pandemia che hanno messo in campo «da febbraio a settembre 230mila ore di lavoro».

Ricordando l’allestimento in tempi da record dell’ospedale alla Fiera di Bergamo, dotato di 142 posti letto di cui 72 fra terapia intensiva e sub-intensiva, Fontana ha parlato di un «piccolo grande miracolo laico», realizzato grazie anche a due «grandi prerogative» che caratterizzano gli alpini: «Valori etici e concretezza», sottolineando la «capacità di rimboccarsi le maniche e non tirarsi mai indietro, anche per missioni di aiuto all’estero».

La Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini, istituita nel 2020, verrà celebrata ogni anno il 2 aprile, in ricordo del giorno della benedizione dell’ospedale da campo, allestito a Bergamo dall’Associazione Nazionale Alpini per contrastare l’emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.

