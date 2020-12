Limbiate incendio auto sera lunedì 7 dicembre 2020: due interventi per i vigili del fuoco in via Guido Rossa e via Settembrini

Limbiate, un’auto e un furgone a fuoco nella notte: indagini in corso Nella notte tra lunedì e martedì 8 dicembre due incendi hanno coinvolto altrettanti mezzi in due zone di Limbiate, in via Guido Rossa e in via Settembrini. Indagini in corso.

Sono in corso le indagini sui due incendi che hanno coinvolto altrettanti mezzi in due zone di Limbiate nella notte tra lunedì e martedì 8 dicembre. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti intorno alle 23.30 in via Guido Rossa per spegnere le fiamme che hanno distrutto una Alfa. Sul posto l’autopompa di Bovisio Masciago.

Dopo poco, sempre a Limbiate, un altro allarme è scattato in via Settembrini, a qualche chilometro di distanza. In questo caso l’incendio ha interessato un furgone ed è intervenuta l’autopompa di Lissone.

