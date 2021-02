Limbiate, una petizione per Luca Attanasio: «Nominiamolo Alumnus dell’anno dell’Università Bocconi» Prima di intraprendere la carriera diplomatica aveva frequentato l’Università Bocconi. Ora è partita una petizione per nominarlo Alumnus. La nomina ad Alumnus dell’anno vuole riconoscere l’impegno e la dedizione per particolari meriti di ex alunni della università Bocconi.

L’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio in Congo ha lasciato il segno e si moltiplicano le idee per rendere omaggio alla figura dell’ambasciatore deceduto a soli 43 anni che ha saputo operare per la pace in un continente e in un Paese così difficile.

Per questo su Change.org è partita una petizione per conferire a Luca la nomina di Alumnus dell’Università Bocconi, da lui frequentata, per l’impegno e la dedizione profusi e per i particolari meriti che ha acquisito con la sua attività. Un esempio di generosità. La petizione ha già abbondantemente superato le mille firme e viaggia verso le 2mila. Obiettivo dichiarato 2500 firme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA