Limbiate: una automobilista perde il controllo della Range e finisce contro una abitazione, ferita L’incidente è avvenuto martedì 22 marzo alle 23.15, in via Groane. La vettura, per cause al vaglio dei carabinieri, è uscita fuori strada e ha finito la corsa contro il muro esterno della casa. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Una automobilista di 27 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio dopo aver perso il controllo della sua vettura, una Range Rover, ed essere finita contro la parete esterna di una abitazione, a Limbiate. L’incidente è avvenuto martedì 22 marzo alle 23.15, in via Groane. La vettura, per cause al vaglio dei carabinieri, è uscita fuori strada e ha terminato la corsa contro il muro esterno della casa. Sul posto, dalla Centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, è stata inviata un’autopompa del distaccamento di Bovisio. La squadra intervenuta ha collaborato con il personale sanitario, giunto con un’ambulanza e una automedica, al soccorso del conducente, e provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e delle parti pericolanti dell’abitazione.

Incidente via Groane a Limbiate (foto Vigili del fuoco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA