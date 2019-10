Limbiate: stop al tour horror all’ex Antonini per Halloween (con caccia al tesoro) La polizia locale di Limbiate ha fermato sul nascere un tour horror a Mombello. Per far provare forti emozioni ad Halloween, un’agenzia turistica aveva promosso un tour nell’ex ospedale psichiatrico di Mombello con tanto di caccia al tesoro.

La diffida formale inviata dalla Polizia locale di Limbiate ha avuto effetto rapido per convincere un tour operator con sede nel lodigiano, a rimuovere dal proprio sito la proposta all’insegna dell’orrore in programma il 31 ottobre, ad Halloween. Per far provare forti emozioni ad un gruppo ristretto di quindici persone infatti l’agenzia turistica aveva promosso un tour nell’ex ospedale psichiatrico di Mombello con tanto di caccia al tesoro. Peccato che il comparto, sebbene sia accessibile liberamente come indicato nel volantino pubblicato su internet, sia di proprietà privata e che la visita dei sotterranei, elemento principale della giornata, sia pericolosa.

L’avventura horror sarebbe dovuta partire in mattinata da Nova Milanese visto che alle 10 era in programma l’esplorazione del cinema multisala e del centro commerciale abbandonato “Magic movie park” a Muggiò. Qui era prevista la partecipazione ad un workshop e ad uno shooting fotografico e ad una breve lezione di videomaking. Il gruppo poi nel pomeriggio si sarebbe dovuto spostare a Mombello per mettere in pratica le nozioni imparate. Nei sotterranei dell’ex manicomio era poi stata organizzata anche una caccia al tesoro “macabra” con premi per i vincitori. La proposta, nonostante la quota di partecipazione fosse di 50 euro, aveva ottenuto un buon gradimento da parte del pubblico, dal momento che dieci dei quindici posti disponibili erano già stati prenotati con anticipo. Gli organizzatori dovranno restituire agli iscritti la caparra già versata visto che il 31 ottobre non ci sarà alcun tour dell’orrore. Negli anni scorsi la Polizia locale aveva bloccato una simile iniziativa organizzata senza autorizzazione da un’associazione all’interno dell’ex parco giochi di “Greenland”.

