Limbiate, parco via Leonardo da Vinci (Foto by Fabio Cavallari)

Limbiate, riqualificazione per il parco di via Da Vinci: sarà recintato e chiuso di notte Novità per il parco di via Leonardo da Vinci a Limbiate grazie all’approvazione del progetto definitivo della riqualificazione dell’area (90mila euro): il parco sarà recintato e chiuso di notte, il parcheggio illuminato. Prevista area cani.

Il parco di via Leonardo da Vinci a Limbiate, vicino alle scuole medie, cambierà aspetto nei prossimi mesi. Nei giorni scorsi infatti la giunta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo della riqualificazione dell’area verde stanziando 90mila euro. Gli interventi previsti sono tanti ed interesseranno sia la zona del parcheggio che quella dei giochi.

La piazzola dedicata alla sosta delle auto verrà illuminata e riorganizzata con la costruzione di un’aiuola centrale alberata per agevolare la circolazione dei veicoli all’interno del piazzale. Questo verrà recintato e delimitato con la posa di cordoli.

Alle sue spalle, a ridosso quindi della recinzione con il campo sportivo, troverà posto un’area cani, servizio assente in questa parte di città e richiesto più volte dai residenti.

Per quanto riguarda il parco giochi invece verranno mantenute le attrezzature ludiche, dal momento che erano state installate poco più di due anni fa, ma verrà sostituita la vecchia pavimentazione in gomma con una di nuova generazione. Per provare a risolvere una volta per tutte il problema degli atti vandalici e degli schiamazzi, il parco verrà recintato e sarà accessibile solo da due cancelli che verranno chiusi in orario serale.

Al suo interno sarà realizzata una pista ciclabile e verrà posizionata anche una fontanella. Per accelerare al massimo i tempi, l’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di fare un unico appalto per quest’opera e per la riqualificazione del parcheggio di via Missori.

Una volta che verrà bandita la gara, e dovrebbe essere una questione di giorni, e verrà sottoscritto il contratto con l’impresa vincitrice, ci vorranno due mesi di lavoro per il restyling del parco di via Leonardo Da Vinci, ragione per cui la nuove opere dovrebbero essere pronte per la fine dell’estate.

