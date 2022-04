Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Limbiate: proprietaria morta da un giorno, tenta di svaligiarle la casa Arrestato un italiano di 30 anni, il “topo d’appartamento” colto in flagranza di reato dopo che una vicina di casa della defunta ha chiamato il 112 allarmata da strani rumori provenienti dalla abitazione vuota.

La padrona di casa ottantenne morta solo da un giorno e già un “topo d’appartamento” è entrato in azione, a Limbiate, in una villa di viale dei Mille, nella mattinata di lunedì. Provvidenziale è stato l’orecchio della vicina di casa della defunta: ha infatti sentito dei rumori sospetti provenire dalla abitazione vuota e ha allertato i carabinieri.

Dalla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Desio è stata subito inviata una pattuglia della Stazione di Limbiate e i militari hanno sorpreso il malvivente ancora in azione, all’interno dell’abitazione. Aveva già messo a soqquadro tutte le stanze. Alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga uscendo da una finestra ma, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e ammanettato. Si tratta di un italiano di 30 anni, residente in provincia di Torino. E’ accusato di furto aggravato. Al termine dell’udienza di convalida, il Tribunale di Milano ha disposto il suo accompagnamento in carcere.

