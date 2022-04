Limbiate: nuovo bando per la gestione del centro civico di piazza Aldo Moro La giunta ha scelto di mantenere una destinazione socio culturale per il salone polivalente del Villaggio Giovi, vincolandone l’utilizzo allo sviluppo di un progetto di aggregazione sociale sul quartiere

L’Amministrazione comunale di Limbiate punta sulla continuità nell’affidamento dei locali al centro civico di piazza Aldo Moro. La giunta infatti ha scelto di mantenere una destinazione socio culturale per il salone polivalente del Villaggio Giovi, vincolandone l’utilizzo allo sviluppo di un progetto di aggregazione sociale sul quartiere. Questo indirizzo è stato ben specificato nella delibera che dà l’avvio alla procedura di gara dal momento che il contratto 3 + 3 siglato nel maggio 2016 con la “Libera Associazione Anziani e Pensionati Villaggio Giovi” volge al termine.

Nel nuovo bando, che diventerà realtà nei prossimi giorni, verrà inserita anche la struttura in legno adibita a punto di somministrazione che farà così innalzare il costo complessivo di canone ed utenze a 24075 euro all’anno. Il regolamento comunale però prevede un abbattimento della somma del 90% a fronte di vari servizi come la pulizia dei locali e della parte esterna, la gestione dei bagni pubblici di piazza Aldo Moro e l’apertura del punto di somministrazione in occasione di manifestazioni pubbliche, la manutenzione ordinaria della fontana della piazza, l’apertura e la chiusura delle sbarre della piazza e del parco di via Turati e il supporto agli alunni delle elementari nell’attraversamento di via Turati all’orario di ingresso e uscita da scuola. Alla luce di questo la base d’asta, che dovrà essere ritoccata al rialzo in fase di gara, diventerà di 2407 euro.

