Limbiate: incidente stradale tra tre auto, cinque persone soccorse

Cinque persone soccorse, tre ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine nella notte a Limbiate per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. L’allarme è scattato in codice rosso intorno alle 3.15 di domenica 14 novembre in via Marconi all’angolo con via Milano. Ferite due donne trentenni, un uomo di 32 anni e altre due donne di 36 e 37 anni. I coinvolti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Garbagnate e Paderno Dugnano, in condizioni più serie un codice giallo al San Raffaele di Milano.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio e le autopompe del distaccamento di Bovisio Masciago e del distaccamento di Desio.

