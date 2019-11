Limbiate: camionista si distrae e schiaccia un’auto in sosta Camionista si distrae e colpisce due auto in sosta, schiacciandone una: tanti danni e nessun ferito in un incidente in via Zara a Limbiate.

Si è distratto per qualche secondo per colpa del malfunzionamento dello stabilizzatore esterno della gru e ha perso il controllo del proprio camion che è andato a finire fuori strada colpendo due auto in sosta. Solo la buona sorte ha fatto in modo che non ci fossero feriti nell’incidente avvenuto alle 14.15 di mercoledì in via Zara a Limbiate.

L’autocarro guidato da un uomo di 53 anni stava viaggiando verso via Fiume quando, all’altezza del civico 6, il conducente ha tolto per un attimo gli occhi dalla strada per guardare il braccio della gru che c’è tra la cabina e il cassone. Tanto è bastato per colpire in pieno, sventrandola nella parte posteriore, una Ford Focus parcheggiata che, a seguito dell’urto, è finita contro una Volkswagen Polo. Per fortuna sulle due auto non c’era nessuno. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha chiuso al traffico via Zara per un’ora.

