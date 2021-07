Limbiate: bambino di 2 anni cade dal balcone di casa, è grave Il piccolo è precipitato da una altezza di alcuni metri dal balcone di casa, in via Mazzini. Subito soccorso è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIIII di Bergamo, non sarebbe un pericolo di vita.

Si trova ricoverato in gravi condizioni (ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita) un bambino di 2 anni che sabato 24 luglio in mattinata, attorno alle 8.30, a Limbiate, è precipitato dal balcone di casa, al secondo piano di una palazzina di corte di via Mazzini, in centro città.

Il piccolo, che ha fatto un volo di alcuni metri, sarebbe rimasto sempre cosciente. Subito soccorso è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIIII di Bergamo dove è giunto in condizioni gravi. I medici gli hanno indotto il coma farmacologico. Secondo quanto appurato, il bambino, di origine straniera, avrebbe raggiunto da solo il balcone mentre la madre era temporaneamente in un’altra stanza con il fratello gemello.

