Limbiate, affitta casa a uno straniero irregolare: denunciato insieme all’intermediario

Ha affittato l’appartamento a un uomo marocchino irregolare, già sottoposto al provvedimento di espulsione dall’Italia. Aveva così trovato il modo di guadagnare 450 euro al mese: questo era il “canone” d’affitto che l’immigrato doveva pagare al proprietario di casa. Ma in settimana i carabinieri hanno scoperto tutto e hanno denunciato l’uomo, un quarantaseienne di Limbiate, con l’accusa di sfruttamento dell’immigrazione clandestina. È stato denunciato anche l’intermediario che aveva presentato l’inquilino al padrone di casa. I carabinieri sono intervenuti martedì pomeriggio nell’ambito di più ampi servizi di controllo del territorio.

Avevano saputo della situazione irregolare e così hanno rintracciato il proprietario, che ha detto di non avere le chiavi di casa. I militari si sono così presentati con lui nel condominio in questione. Dall’appartamento si sentivano i rumori della presenza di persone. Ma nessuno apriva la porta. I carabinieri avevano già deciso di forzare la porta ed entrare nell’appartamento quando, poco prima di entrare in azione, sono stati fermati dal vicino di casa, che ha segnalato la presenza di una persona nel proprio bagno. In pratica, il marocchino per non essere sorpreso era riuscito a scappare dalla finestra e intrufolarsi nell’appartamento del vicino. Bloccato dai carabinieri, l’uomo ha raccontato di pagare 450 euro di ’canone’ mensile al padrone di casa, presentatogli da un intermediario, a sua volta denunciato per sfruttamento. L’appartamento è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca, mentre per l’immigrato irregolare sono state avviate le procedure per il rimpatrio in Marocco.

