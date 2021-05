L’identikit dell’esibizionista in auto che colpisce a Cesano e Seveso: magro, sui trent’anni e con i capelli a spazzola

Via San Carlo di Cesano Maderno: qui l’ultima segnalazione dell’esibizionista in auto (Foto by Cristina Marzorati)

Magro, carnagione chiara, all’apparenza non molto alto, sui trent’anni, capelli a spazzola è l’identikit dell’esibizionista al volante: avvicina le vittime mentre guida la macchina e inizia a masturbarsi. Lo ha denunciato sui social una ragazza, più volte presa di mira dal maniaco mentre stava camminando a Cesano Maderno e in un’occasione a Seveso.

«La prima volta avevo 18 anni, l’ultima risale a qualche giorno fa. Oggi di anni ne ho 22, ma la sua vista mi paralizza comunque». L’ultimo episodio è avvenuto in via San Carlo, in passato era successo in via Po, in via De Medici e in via Sabotino a Seveso. Dopo la pubblicazione del post su Facebook, una manciata tra donne e ragazze hanno raccontato di aver subito lo stesso adescamento anche lungo la centralissima via Volta.

«L’esibizionista utilizza sempre lo stesso approccio: «Scusa posso sapere dov’è il tabacchino?». La donna gli spiega la strada, ma lui fa finta di non capire, allora la vittima quasi si affaccia al finestrino e capisce cosa sta accadendo. Disgustata la persona presa di mira si allontana e il maniaco accelera, facendo perdere le proprie tracce.

La vittima ha raccolto via social la voce di altre ragazze: «A qualcuna ha chiesto di bere un caffè, altre invece sono state invitate ad avvicinarsi all’auto e a mostrare i piedi, in modo tale che lui potesse fotografarli». Un episodio che denota una chiara depravazione bisognosa sì di cure, ma certo se non viene denunciato ai carabinieri, è difficile anche il solo individuarlo.

