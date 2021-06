Lezioni in presenza per l’Università Tempo Libero Valle del Lambro Il nuovo anno accademico dell’Università del Tempo Libero della Valle del Lambro “Carlo Tremolada” sarà in presenza.

L’Università del Tempo Libero della Valle del Lambro “Carlo Tremolada” si prepara al nuovo anno accademico, con lezioni in presenza. «Nell’anno accademico appena concluso, grazie all’impegno espresso, alla disponibilità dei docenti e alla partecipazione delle persone, l’attività dell’Università si è svolta attraverso i corsi on line – hanno scritto il rettore Rosanna Zolesi e il presidente Rodolfo Suma -. È stata un’esperienza che ha arricchito il nostro cammino. Confidiamo di poter riprendere in presenza dal prossimo anno accademico, a partire da lunedì 18 ottobre 2021. È stato preparato, pertanto, con la volontà di offrire una vasta gamma di possibilità nei vari ambiti, il calendario». Per l’elenco completo basta CLICCARE QUI.

