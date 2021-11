L’ex Inter Sandro Mazzola alla riapertura del centro anziani di Vedano al Lambro L’ex campione dell’Inter Sandro Mazzola ha partecipato, sabato 6 novembre, alla riapertura del centro anziani di Vedano al Lambro.

Il centro anziani di via Italia a Vedano al Lambro ha riaperto i battenti nella mattinata di sabato 6 novembre con un ospite d’eccezione: alle 11 Sandro Mazzola, indimenticato campione di calcio dell’Inter, ha tagliato il nastro del punto di aggregazione chiuso da quasi due anni a causa della pandemia di Covid-19. L’ex campione dell’Inter ha partecipato all’evento atteso da tempo dagli utenti che potranno ritrovarsi per giocare a carte e a biliardo.

«Mi è piaciuto questo centro e questa cerimonia - ha detto Mazzola -, ho scoperto una realtà che non conoscevo. Se verrò ogni tanto? Se non ci sono interisti no». Soddisfatto anche il sindaco Marco Merlini: «Non è l’inaugurazione di un luogo nuovo, ma una riapertura - ha detto -. È un segno di speranza di una nuova stagione. Sono felicissimo di questa cerimonia. Come medico e come sindaco, lancio l’appello a tutti a vaccinarsi e a fare la terza dose del vaccino anti Covid. È fondamentale continuare a combattere la pandemia per evitare altri lutti».

