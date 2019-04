Lesmo: la pista ciclopedonale di via Ratti (Foto by Gabriele Galbiati)

Lesmo: verso la luce per la ciclopedonale di via Ratti (novità anche per l’ex asilo) Entro la metà di maggio inizieranno i lavori per il completamento della rete di illuminazione pubblica della ciclopedonale di via Ratti a Lesmo. Un intervento tanto atteso, da realizzare con finanziamento del governo, che si accompagna ad altre novità per l’ex asilo di piazza Roma e il cimitero.

Entro la metà di maggio inizieranno i lavori per il completamento della rete di illuminazione pubblica della ciclopedonale di via Ratti a Lesmo. Un intervento tanto atteso che verrà realizzato sfruttando il finanziamento di 80mila euro concesso dal governo per opere per la sicurezza stradale. Il Comune è all’opera in queste settimane per completare il progetto ed appaltare i lavori che dovranno poi necessariamente iniziare entro la metà del mese di maggio per evitare di perdere il finanziamento.

«Quello di via Ratti sarà solo il primo di una serie di interventi che realizzeremo sul territorio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Adamino – Tra giugno e luglio partiranno una serie di interventi sui marciapiedi e per le asfaltature di alcune strade».

Per quanto riguarda i marciapiedi, oltre alla sistemazione di alcuni già presenti come quelli di via Petrarca e via Donna Rosa, il Comune ne realizzerà due nuovi, andando così a risolvere due problemi di sicurezza. Il primo è quello di via Marconi nel tratto tra vicolo oratorio e la merceria “Teruzzi”, il secondo tra il parcheggio della pasticceria “Briciole” e la fine del marciapiede di via XXV Aprile. Andando così a creare un nuovo passaggio pedonale, il Comune andrebbe a mettere in sicurezza l’uscita del parcheggio, che in molti casi risulta difficoltosa proprio per le macchine parcheggiate in quel tratto.

«Sempre nel corso di giugno e luglio entreranno nel vivo i due grandi progetti che abbiamo per quanto riguarda l’ex asilo di piazza Roma e il cimitero – spiega Adamino – Entrambi i progetti verranno realizzati con la forma del partenariato pubblico-privato. Ora siamo in attesa che arrivino le proposte che poi verranno valutate dai nostri uffici. Una volta chiuso questo iter, dovremo concedere la pubblica utilità e i progetti potranno partire».

Per quanto riguarda la riqualificazione dell’ex asilo, la volontà dell’amministrazione sarebbe quella di spostare al suo interno la biblioteca e creare degli spazi per le associazioni. Parallelamente ci sarà poi anche la realizzazione di un nuovo centro civico che sorgerà nella zona del parco pubblico di via Marconi che diventerà la nuova sede del centro anziani.

Per quanto riguarda il cimitero invece, verranno sostituiti tutti i cipressi del viale alberato e verrà creata una nuova area del cimitero, abbattendo il muro di cinta posteriore che permetterà l’ampliamento del campo santo. Entrambi gli interventi dovrebbero quindi iniziare tra la fine dell’anno e l’inizio del 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA