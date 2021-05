Lesmo: vede i carabinieri di Arcore e getta 30 dosi di cocaina, arrestato un 27enne Il giovane, residente in provincia, è stato fermato in centro paese. Perquisito dai militari, è stato trovato anche in possesso di circa 1.000 euro in contanti, probabile provento della attività illecita. Immediatamente è scattato l’arresto.

Appena ha visto una pattuglia dei carabinieri in lontananza, in centro a Lesmo, ha gettato a terra un pacchetto con 30 dosi di cocaina pronte alla vendita. Un gesto che ovviamente non è sfuggito ai militari della Stazione dell’Arma di Arcore che si sono immediatamente fermati e hanno controllato il contenuto dell’involucro. Una volta accertato che si trattava di stupefacenti hanno fermato e tratto in arresto il giovane che se ne era disfatto, un 27enne residente in provincia.

Successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire addosso al giovane quasi 1.000 euro in contanti verosimilmente provento di attività illecita.

