Lesmo: ragazza cade in un dirupo, recuperata e portata con l’eliambulanza al Niguarda

Carabinieri, vigili del fuoco e personale paramedico anche con un’eliambulanza in via Mulini Taverna per soccorrere una 25enne caduta in un punto impervio. L’incidente è accaduto sabato 1 agosto attorno alle 20