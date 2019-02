Lesmo: non risponde all’assistente domiciliare, uomo trovato morto in casa a Gerno Soccorsi e forze dell’ordine sono intervenuti a Gerno, in una palazzina in via Casati. Ma quando sono riusciti a entrare nell’appartamento di un uomo di 73 anni non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Soccorsi e forze dell’ordine sono intervenuti a Gerno, in una palazzina in via Casati. Ma quando sono riusciti a entrare nell’appartamento di un uomo di 73 anni non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. L’allarme è stato dato nella mattinata di lunedì da un assistente domiciliare del Comune di Lesmo: quando dall’abitazione non è arrivata risposta è partita la chiamata al 112. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e ambulanza. Ma per l’uomo, vedovo che viveva da solo nell’appartamento al secondo piano, non c’era niente da fare. Probabile un decesso per cause naturali, in posto anche il medico legale.

(* ha collaborato Michele Boni)

Lesmo rinvenimento cadavere in appartamento a Gerno

(Foto by Michele Boni)

