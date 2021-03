Lesmo, le vaccinazioni anti Covid si faranno nelle ex scuole elementari di piazza Dante Lo ha annunciato il sindaco. Si è in attesa che Ats confermi l’avvio e comunichi il calendario delle somministrazioni. Anche a Lesmo contagi rilevanti: ci sono 56 persone positive

Le vaccinazioni anti-Covid a Lesmo si faranno nelle ex scuole elementari di piazza Dante. In queste ore è stato proprio il sindaco Roberto Antonioli a comunicarlo.

«A beneficio dell’intera cittadinanza, informo che l’Amministrazione comunale, accogliendo la richiesta di ATS per l’effettuazione delle vaccinazioni anti Covi-19 sul territorio di Lesmo, ha fornito l’immediata disponibilità dei locali dell’ex scuola di piazza Dante, impegnandosi a garantire, oltre agli spazi, la necessaria assistenza alle operazioni sanitarie in termini di regolamentazione degli accessi, pulizia, sanificazione degli ambienti e di quanto altro necessario all’espletamento delle procedure vaccinali – ha dichiarato -. Si è in attesa che ATS confermi l’avvio e comunichi il calendario delle somministrazioni per i nostri cittadini. Ringraziamo fin d’ora la Protezione Civile e tutte le altre Associazioni del territorio chiamate a concorrere all’importante iniziativa sanitaria». Anche a Lesmo i contagi sono rilevanti. Nell’ultimo bollettino si parla di 56 positivi al virus e 58 in sorveglianza attiva.

«Colgo l’occasione per esprimere la preoccupazione di tutti noi per gli anziani e per le persone fragili non ancora vaccinate, per il disagio dei ragazzi, separati dagli amici e dagli affetti, per lo scoramento dei tanti operatori economici che vedono minacciate le loro attività – ha concluso Antonioli -.A tutti loro intendiamo rivolgere un pensiero di solidarietà e di vicinanza di questa Amministrazione».

