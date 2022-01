Lesmo: lavori in corso sulla provinciale per il nuovo marciapiede

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Lesmo cantiere via 25 aprile (Foto by Michele Boni)

È stato approntato un nuovo cantiere a Lesmo lungo via XXV Aprile. Si tratta di un lavoro di manutenzione di tutto il marciapiede nel tratto compreso tra piazza Dante, dove sorge la vecchia scuola elementare, e il residence Santa Lucia poco dopo il centro commerciale. L’opera che ha un costo di circa 70mila euro prevede all’incirca un mese di lavori per sostituire il passamano del marciapiede e rendere il camminamento più uniforme fino alla ciclopedonale che collega via XXV Aprile con il quartiere di California.

Molti lesmesi si sono chiesti che tipo di intervento si stesse realizzando. Qualcuno ha pensato si trattasse della realizzazione della rotonda all’incrocio tra la Sp7 e la via Silvio Pellico in prossimità di Lesmo Green, ma questo tipo di intervento per il momento non è previsto.

Gli operai al lavoro da martedì 11 gennaio hanno disegnato la segnaletica gialla su via XXV Aprile riducendo anche il calibro della carreggiata consentendo però sempre il transito dei mezzi in entrambi i sensi di marcia. Questa riqualificazione si aggiunge a quella di via Donna Rosa terminata qualche mese fa, dove sono state realizzate due ampie ciclopedonali su entrambi i lati della strada.

