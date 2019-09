Lesmo, è morto l’uomo colto da malore mentre tagliava una siepe È morto l’uomo di 73 anni colto da malore mercoledì mentre tagliava una siepe a Lesmo, a ridosso della provinciale in località California. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Funerali sabato a Lissone.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Non ce l’ha fatta l’uomo di 73 anni colto da malore mercoledì mentre tagliava una siepe a Lesmo, a ridosso della provinciale in località California: Franco Molteni è morto in ospedale a Monza dove era stato trasportato d’urgenza dopo essere stato soccorso intorno alle 9. L’uomo, residente a Lissone, sembra si trovasse a casa del figlio. Era stato soccorso dai clienti del bar sull’altro lato della strada e dal medico della farmacia che gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza. In seguito il trasferimento nell’Unità coronarica del San Gerardo, dove l’uomo è deceduto nelle ore successive al ricovero.

I funerali sono in programma sabato 21 settembre alle 10.30 nella parrocchia Ss Pietro e Paolo a Lissone.

