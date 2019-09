Lesmo, malore mentre taglia una siepe: grave un uomo di 73 anni Soccorsi in codice rosso a Lesmo mercoledì mattina: un uomo di 73 anni ha accusato un malore mentre tagliava una siepe. Assistito subito dai clienti di un bar e da un farmacista, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza.

Attimi di paura a Lesmo nella mattinata mercoledì 18 settembre. Un uomo di 73 anni si è accasciato al suolo mentre stava tagliando la siepe di casa, in via XXV Aprile a California. Si trovava sul marciapiede al di fuori dell’abitazione quando, una manciata di minuti prima delle 9, ha accusato un malore. Subito sono partiti i soccorsi. Diverse persone, che si trovavano fuori dal “Bar bello” e hanno assistito alla scena, sono subito intervenute chiamando l’ambulanza e avvisando la vicina farmacia. All’uomo è stato prontamente effettuato il massaggio cardiaco dalle persone presenti in attesa dell’arrivo dei sanitari. Nel giro di pochi minuti sul posto sono poi intervenuti un’ambulanza e un’automedica in codice rosso insieme agli agenti della polizia locale. L’uomo è stato quindi assistito dai paramedici che lo hanno successivamente trasportato, sempre in codice rosso in condizioni critiche, all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato preso in carico dagli specialisti dell’Unità Coronarica.

