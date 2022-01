Lesmo: doppio colpo dei ladri in via Donatori di Sangue Doppio furto in via Donatori di Sangue a Lesmo. È successo nella serata di sabato 8 gennaio: i ladri sono entrati nelle case forzando le inferriate, nella seconda abitazione sono stati disturbati e sono scappati.

Doppio furto in via Donatori di Sangue a Lesmo. Sabato 8 gennaio verso le 20.30 sono state prese di mira due villette a schiera da ladri che hanno forzato le inferriate di un paio di finestre per entrare all’interno delle abitazioni.

Nella prima casa sono stati rubati alcuni orologi, un paio di jeans abbandonati in giardino durante la fuga e uno zainetto contenente un iPod e delle cuffiette. La borsa è stata rinvenuta dalle forze dell’ordine a Milano.

Successivamente i malviventi si sono spostati nella villetta a fianco penetrando nell’immobile con le stesse modalità. I ladri però probabilmente disturbati dal rientro del proprietario, sono scappati portando via solo una coperta che gli sarebbe potuta servire per contenere la refurtiva.

I furti sono stati denunciati ai carabinieri nella speranza di recuperare tutto ciò che è stato rubato. Non è la prima volta purtroppo che via Donatori di Sangue viene presa di mira. Circa quattro mesi fa un altro tentativo di furto, fortunatamente non andato a buon fine, era stato perpetrato in un’altra villetta.

