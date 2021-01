Lesmese di 25 anni ferito in un incidente frontale a Casatenovo: è grave Grave incidente nella serata di martedì a Casatenovo: un automobilista di 25 anni di Lesmo è stato trasportato in elisoccorso in ospedale a Lecco in condizioni gravi per un politrauma.

È ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale di Lecco l’automobilista di 25 anni residente a Lesmo rimasto coinvolto in un incidente frontale sul territorio di Casatenovo nella serata di martedì 26 gennaio. Ferito anche un altro uomo di 37 anni, residente a Casatenovo.

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 22, quando le due auto per dinamiche ancora non chiarite dalle forze dell’ordine intervenute, si sono scontrate accartocciandosi sul rettilineo della Sp 51 all’altezza del pub “Fabbrica Libera”. Nel giro di pochissimi minuti sul posto si sono precipitate quindi un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso oltre che gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Lecco.

Le condizioni dei due feriti sono subito parse gravi e delicate. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare in maniera molto precisa per riuscire ad estrarre i due ragazzi, rimasti bloccati negli abitacoli.

Per il lesmese è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Lecco, dove è ricoverato in condizioni molto delicate per un politrauma. Leggermente migliori, ma pur sempre delicate le condizioni del 37enne casatese che è stato invece subito trasferito in ambulanza in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per alcune contusioni riportate all’addome e a un arto. La dinamica è al vaglio della polizia stradale, per permettere i soccorsi la strada è stata chiusa per circa due ore.

