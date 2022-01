Lesmo: è tornato a casa Timmy, il cane del 15enne investito sulle strisce pedonali Mentre il ragazzo si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Varese, il papà comunica il ritorno a casa dell’animale, fuggito subito dopo il grave incidente, per il cui ritrovamento si era attivato un “per detective”.

È tornato a casa Timmy il cane scomparso del 15enne lesmese investito da un’auto sabato pomeriggio 22 gennaio a Campofiorenzo (frazione di Casatenovo). Ad annunciarlo è stato il papà del ragazzo, ricoverato in gravi condizioni nel reparto intensivo dell’ospedale di Varese.

«Timmy è tornato! Sta bene! Tutta la nostra famiglia ed io vi ringraziamo per le energie, il tempo, l’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni per noi terribili. Ora tutti i nostri sforzi e le nostre energie sono concentrati sulle condizioni di nostro figlio. Grazie di cuore a tutti» ha detto il genitore.

Per ritrovare il cane c’era stata una grande mobilitazione ed era stato ingaggiato anche il “pet detective” Said Beid, che si era messo subito al lavoro presagendo “che il piccolo sarebbe tornato verso casa nonostante segnalazione in ogni luogo - ha scritto - Questa notte ho individuato Timmy e, come previsto, stava cercando di tornare dalla sua famiglia”.

Timmy aveva quindi ritrovato la strada di casa da solo nella serata di martedì 25 gennaio ed una volta aperto il cancello del condominio è rientrato in sicurezza. Ora tutte le attenzioni sono rivolte al 15enne stabile, ma in coma farmacologico nella speranza che si possa risvegliare quanto prima e riprendersi dal brutto incidente.

