Lentate sul Seveso: una sezione della Da Vinci torna a casa dopo due mesi a Camnago Saranno gli alunni del corso C tempo prolungato i primi a ritornare nella scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” a Lentate sul Seveso dopo due mesi necessari a interventi di messa in sicurezza di diversi ambienti.

Saranno gli alunni del corso C tempo prolungato i primi a ritornare nella scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” a Lentate sul Seveso. Succederà lunedì, a due mesi dall’ordinanza che aveva richiesto una chiusura parziale del plesso per interventi di messa in sicurezza in diversi ambienti dopo la caduta di una porzione di intonaco e la necessità di dirottare circa 200 ragazzi su altri istituti della città. Il corso rientra lunedì 26 novembre.

LEGGI Settembre 2018: chiusura e riapertura della scuola media, 9 classi spostate

«Avete il privilegio di essere il primo corso a tornare alla normalità – ha annunciato la dirigente scolastica del comprensivo Toti, Rossana Colombo – Ringrazio calorosamente per la pazienza, la collaborazione e la capacità di adattamento che avete dimostrato. Ringrazio di cuore anche i docenti, il personale e gli alunni della scuola primaria di Camnago che hanno saputo accogliere con affettuosa ospitalità i compagni e i colleghi rimasti “senza casa”».

Le sezioni D e E indirizzo musicale oggi alla primaria di Lentate rientreranno il 3 dicembre.

Sei classi, delle sezioni A e B, hanno invece continuato a fare lezione nelle aree fruibili e sicure della “Da Vinci”.

«Sono convinta che l’esperienza ormai finita lasci nel cuore di tutti un bel ricordo con condivisione e amicizia», ha chiosato la dirigente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA