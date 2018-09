Lentate sul Seveso, la scuola media riapre il 24 settembre: nove classi spostate LEGGI La chiusura - Un piano per far tornare gli studenti di Lentate sul Seveso a scuola già da lunedì 24 settembre e spostamento di alcune classi delle medie negli altri plessi cittadini per trovare un posto a tutti. Ecco come.

Un piano per far tornare gli studenti di Lentate sul Seveso a scuola già da lunedì 24 settembre e lo spostamento di alcune classi delle medie negli altri plessi cittadini per trovare un posto a tutti. Dirigenza e personale dell’istituto comprensivo Toti e amministrazione comunale hanno messo a punto il programma per far fronte all’emergenza determinata dalle verifiche di sicurezza imposte dal cedimento di una parte di soffitto in uno dei laboratori della secondaria Leonardo da Vinci di via Giovanni XXIII nella settimana precedente l’apertura dell’anno scolastico: lunedì 17 settembre era stata decisa la sospensione di tutte le attività.

Quindici in tutto le classe interessate per un totale di circa 300 studenti. Sei classi (corso A e B) restano nell’edificio di via Papa Giovanni XXIII negli spazi certificati come agibili.

Il corso C si trasferisce temporaneamente nel plesso di Camnago in via Rizzoli, i corsi D e E vengono sistemati nel plesso di Lentate in via Monte Generoso.

“La nostra preoccupazione principale è quella di garantire ai ragazzi condizioni ottimali per lo svolgimento completo delle attività didattiche; per realizzare questo obiettivo abbiamo bisogno della vostra collaborazione – fa sapere la dirigente Rossana Colombo in una lettera alle famiglie - Abbiamo, in diverse occasioni, dato prova di essere una scuola unita e capace di reagire alle difficoltà ; anche questa volta daremo il massimo per ridurre il disagio e salvaguardare le attività scolastiche”.

L’invito è anche a consultate il sito del Comune per gli aggiornamenti della situazione e le notizie sulle variazioni del servizio pullman.

