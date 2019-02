Lentate sul Seveso: ladri di monetine alla scuola elementare di Camnago I ladri delle macchinette sono tornati in azione a Lentate sul Seveso: nel fine settimana è stata scassinata una porta finestra della scuola primaria di Camnago. Poche monete di bottino per molti danni.

I ladri delle macchinette sono tornati in azione a Lentate sul Seveso. Nel finesettimana, da stabilire se sabato o domenica, ignoti hanno sfondato una porta finestra al piano rialzato della scuola primaria di Camnago e sono andati dritti alla macchinetta per la distribuzione automatica di merendine e bevande, hanno quindi forzato la parte posteriore dell’erogatore per sottrarre le monetine che si trovavano all’interno. Nella scuola non è stato toccato altro.

A fare la scoperta è stato il personale scolastico lunedì 4 febbraio alla riapertura dell’istituto. In posto sono subito intervenuti un tecnico comunale e l’assessore alla Manutenzione del Patrimonio Andrea Pegoraro. Matteo Turconi vicesindaco e assessore ai lavori pubblici in merito al furto: «Sono i soliti ladri di monetine che però fanno un gran danno. Per fortuna siamo assicurati». L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.

